زعيم المعارضة الإسرائيلية ينتقد حكومة نتنياهو.. وهذا ما قاله

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انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية لائير لابيد الحكومة لتقصيرها بمتابعة قضية الرهائن الذين مضى على أسرهم 500 يوم في غزة، لافتا إلى إن الإدارة الأمريكية مهتمة بالإفراج عنهم أكثر منها.وقال لابيد: "500 يوم مرت ولا يزال محتجزونا يعيشون في جحيم أسر حماس في غزة تحت الأرض ويتعرضون للتعذيب، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر وممنوع أن يستمر".وأضاف: "نحن ملزمون بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، وتقصير الفترات الزمنية والاستمرار بتطبيق مراحل الاتفاق حتى النهاية، وحتى عودة آخر محتجز".وأشار لابيد إلى أنه "تحدث مطولا مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وتبين له أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بموضوع المحتجزين أكثر من الحكومة الإسرائيلية".وتابع قائلا: "بدلا من الانشغال في موضوع المحتجزين، الكابينيت الإسرائيلي مشغول في موضوع إقالة رئيس جهاز الشاباك". (روسيا اليوم)