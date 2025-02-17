الناتو: واشنطن وباقي الحلفاء سيعملون لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، إن الولايات المتحدة وباقي الحلفاء في الناتو "سيعملون معا من أجل تحقيق سلام دائم" في أوكرانيا.جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس"، الاثنين، عقب لقائه الممثل الأمريكي الخاص لشؤون أوكرانيا وروسيا كيث كيلوغ، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.وأوضح "روته" أن المبعوث الأمريكي أجرى اليوم مشاورات مع الحلفاء في الناتو بشأن "العمل المشترك لتحقيق سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.وأضاف: " سنتعاون بشكل وثيق لإنهاء الحرب وضمان الأمن الدائم لنا جميعا".(الاناضول)