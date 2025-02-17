تفاصيل جديدة.. تحقيقات إسرائيلية تكشف عن "سلسلة خطيرة" في عملية طوفان الأقصى!

Advertisement

وأوضحت "يديعوت أحرنوت" أنّ التحقيقات حول سيطرة مقاتلي كتائب القسام على كيبوتس "كفار عزة" يوم 7 تشرين الاول كشفت سلسلة خطيرة من خيبات الجيش.وقالت إن "القوات فشلت في حماية الكيبوتس أولا ثم وصلت التعزيزات متأخرة لساعات وفشلت أيضًا في منع سيطرة مقاتلي القسام عليه".واشارت إلى أن "قوات الجيش قتلت 3 مستوطنين بعد الاعتقاد أنهم من مقاتلي القسام"، متابعةً "أن قوات الجيش انسحبت من الكيبوتس قبل التأكد من خلوه من مقاتلي القسام وبالتالي عاد المقاتلون إليه مرة أخرى".