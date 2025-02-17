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تفاصيل جديدة.. تحقيقات إسرائيلية تكشف عن "سلسلة خطيرة" في عملية طوفان الأقصى!

Lebanon 24
17-02-2025 | 11:34
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة حول تحقيقات الجيش الإسرائيلي في الفشل الكبير الذي كبّدته كتائب القسام للجيش خلال هجوم السابع من تشرين الاول، "طوفان الأقصى" .
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وأوضحت "يديعوت أحرنوت" أنّ التحقيقات حول سيطرة مقاتلي كتائب القسام على كيبوتس "كفار عزة" يوم 7 تشرين الاول كشفت سلسلة خطيرة من خيبات الجيش.

وقالت إن "القوات فشلت في حماية الكيبوتس أولا ثم وصلت التعزيزات متأخرة لساعات وفشلت أيضًا في منع سيطرة مقاتلي القسام عليه".

واشارت إلى أن "قوات الجيش قتلت 3 مستوطنين بعد الاعتقاد أنهم من مقاتلي القسام"، متابعةً "أن قوات الجيش انسحبت من الكيبوتس قبل التأكد من خلوه من مقاتلي القسام وبالتالي عاد المقاتلون إليه مرة أخرى". 
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