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عربي-دولي

صحيفة تكشف.. هذا ما يخطط له الجيش الإسرائيلي غدًا!

Lebanon 24
17-02-2025 | 14:18
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أبلغ مسؤول إسرائيلي صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يخطط للانسحاب من جنوب لبنان، يوم الثلاثاء، مع انتهاء المهلة المحددة لذلك.

وقال المسؤول الذي تحدث للصحيفة شرط عدم الكشف عن هويته "إننا نعتزم الانسحاب وتنفيذ الاتفاق".
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وأشار إلى مواصلة "التنفيذ الحازم وما حدث قبل السابع من تشرين الاول لن يتكرر مرة أخرى.سوف نهاجم كل تهديد نراه، وسوف نتأكد من أن حزب الله لن يفلت من العقاب ولن يتلقى تمويلاً من إيران، هذا لن يحدث ببساطة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أنه سيبقى في خمس "نقاط استراتيجية" في جنوب لبنان بشكل موقت، مع انتهاء مهلة انسحاب قواته من الجنوب اللبناني، الثلاثاء.

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