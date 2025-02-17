لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين.. وفد روسي في السعودية

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وصل وفد روسي يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف والمستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف إلى السعودية.ويأتي وصول الوفد الروسي إلى السعودية تمهيدا لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين أميركيين، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الروسي، الاثنين.وقال أوشاكوف في مقابلة: "الأمر الرئيس هو البدء في تطبيع حقيقي للعلاقات بيننا وبين واشنطن"، مضيفا أن "هناك أشخاصا جادين، وقد جئنا أيضا بنهج جاد".وأشار أوشاكوف إلى أن الوفد الروسي وصل إلى السعودية حصريا لإجراء اتصالات ثنائية مع نظرائه الأمريكيين، ولن تكون هناك أي مفاوضات ثلاثية.ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في العاصمة السعودية الثلاثاء.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الجانب الروسي سيمثله لافروف وأوشاكوف، وسيناقشان مع نظرائهما الأميركيين استعادة مجمل العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التحضير للقاء زعيمي البلدين والمفاوضات المحتملة لتسوية الوضع في أوكرانيا.ووفقا لقناة "سي إن إن"، فإن وفد الولايات المتحدة إلى الرياض يضم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومساعد الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.وأجرى فلاديمير بوتين وترامب محادثة هاتفية يوم الأربعاء الماضي، ناقشا خلالها قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأميركيين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا. (ارم نيوز)