هل ترغب واشنطن في السيطرة على غزة؟ سيناتور أميركي يُجيب

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جاء ذلك خلال حديث جراهام لصحفيين عقب اجتماعات أجراها وفد من مجلس الشيوخ الأمبركي مع مسؤولين إسرائيليين في إسرائيل، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستتولى "السيطرة" على قطاع غزة وستكون مسؤولة عن أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".