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عربي-دولي

هل ترغب واشنطن في السيطرة على غزة؟ سيناتور أميركي يُجيب

Lebanon 24
17-02-2025 | 15:54
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أعلن السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام اليوم، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ليست لديها "رغبة تذكر للسيطرة على قطاع غزة بأي شكل أو طريقة".

جاء ذلك خلال حديث جراهام لصحفيين عقب اجتماعات أجراها وفد من مجلس الشيوخ الأمبركي مع مسؤولين إسرائيليين في إسرائيل، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستتولى "السيطرة" على قطاع غزة وستكون مسؤولة عن أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
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