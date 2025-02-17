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عربي-دولي

لتمكين "المغادرة الطوعية لسكان غزة".. كاتس يعلن تأسيس هيئة حكومية

Lebanon 24
17-02-2025 | 23:23
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تأسيس هيئة جديدة لتمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة "طواعية" وفقا لخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة.


وجاء في بيان للوزارة أن كاتس أجرى اجتماعا أمس الإثنين بشأن المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء هيئة في وزارة الدفاع للمغادرة الطوعية لسكان غزة.
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وستكون مهمة الهيئة الجديدة "تمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة طواعية تنفيذا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب".

وستضم الهيئة الجديدة ممثلين من مختلف الوزارات الحكومية وهيئات الدفاع، وفق ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلن مكتب كاتس أن العملية "تشمل مساعدات واسعة النطاق تسمح لأي مقيم في غزة يرغب في الهجرة إلى دولة ثالثة بالحصول على دعم يشمل ترتيبات مغادرة خاصة عبر البحر والجو والبر من بين أمور أخرى".

ويأتي هذا الإعلان كأحدث مؤشر على تبني إسرائيل لخطة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين خارج غزة.

وأثارت هذه الخطة غضب الفلسطينيين وأحدثت ردود فعل غاضبة في أنحاء الشرق الأوسط. أما داخل إسرائيل فقد قوبلت بترحيب واسع. (روسيا اليوم)
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