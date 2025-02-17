Advertisement

عربي-دولي

رئيسة وزراء إيطاليا تبدي انزعاجها من "قمة باريس" بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
17-02-2025 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1322063-638754571345302660.jpg
Doc-P-1322063-638754571345302660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني قادة عدد من الدول الأوروبية المشاركين في قمة باريس، إلى العمل مع الولايات المتحدة لتسوية الصراع في أوكرانيا، وليس ضدها.


ووفقا لما نقلته صحيفة "إيل سول 24 أور"، قالت ميلوني للمشاركين إنها تعارض إنشاء "كيان معاد لترامب" بشأن أوكرانيا، بل وأكدت أن الولايات المتحدة تسعى إلى حل الصراع، "ويجب علينا مساعدتها في ذلك".
Advertisement

وبالإضافة إلى ذلك، تشير الصحيفة إلى أن ميلوني كانت غير راضية عن شكل الاجتماع، حيث تعتقد أن موضوع أوكرانيا يجب مناقشته مع قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الأقرب إلى روسيا، ورفضت رئيسة الوزراء الإيطالية التحدث إلى الصحفيين بعد الاجتماع.

واجتمع في باريس مساء يوم الاثنين رؤساء فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، ونظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشاورات الطارئة في أعقاب مبادرات الولايات المتحدة لحل الأزمة الأوكرانية، وكما أفيد، لم يتم اتخاذ أي قرارات ملموسة في الاجتماع. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:49 | 2025-02-18
03:45 | 2025-02-18
03:30 | 2025-02-18
03:26 | 2025-02-18
03:08 | 2025-02-18
02:12 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24