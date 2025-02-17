18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
-7
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة.. دولة جديدة توافق على استقبال مهاجرين
Lebanon 24
17-02-2025
|
23:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت كوستاريكا، الاثنين، أنّها وافقت على استقبال مهاجرين أجانب مرحّلين من الولايات المتّحدة.
وبذلك، حذت كوستاريكا حذو جارتيها بنما وغواتيمالا في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين من بلاده.
Advertisement
وقالت رئاسة البلد الواقع في أميركا الوسطى في بيان إنّ "حكومة كوستاريكا وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة لإعادة 200 مهاجر غير نظامي إلى بلادهم".
وأضافت أنّ "هؤلاء المهاجرين الذين سيتم طردهم من الولايات المتّحدة ينحدرون من آسيا الوسطى والهند".
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بإطلاق "أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا" بحقّ المهاجرين غير النظاميين، متعهّدا اللجوء إلى القوات المسلّحة لتنفيذه إذا لزم الأمر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
Lebanon 24
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
04:20 | 2025-02-17
17/02/2025 04:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
08:29 | 2025-02-17
17/02/2025 08:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
00:29 | 2025-02-18
18/02/2025 12:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
Lebanon 24
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
14:25 | 2025-02-17
17/02/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
13:45 | 2025-02-17
17/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:49 | 2025-02-18
في تركيا.. القبض على 282 شخصا على صلة بـ"العمال الكردستاني"
03:45 | 2025-02-18
روسيا مستعدة لحل "مشكلات" إيران النووية.. هذا ما أعلنه الكرملين
03:30 | 2025-02-18
هل تشكل خطط ترامب بشأن غزة مشكلة للصين في الشرق الأوسط؟
03:26 | 2025-02-18
إيران: لن نتفاوض أبداً تحت الضغط أو التهديد
03:08 | 2025-02-18
لتعزيز الأمن والسلام.. انطلاق القمة الأميركية الروسية في الرياض (فيديو)
02:12 | 2025-02-18
العاهل الأردني يجري عملية جراحية.. هذا ما أعلنه الديوان الملكي
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
18/02/2025 11:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
18/02/2025 11:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
18/02/2025 11:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24