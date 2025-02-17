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عربي-دولي

بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة.. دولة جديدة توافق على استقبال مهاجرين

Lebanon 24
17-02-2025 | 23:46
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أعلنت كوستاريكا، الاثنين، أنّها وافقت على استقبال مهاجرين أجانب مرحّلين من الولايات المتّحدة.

وبذلك، حذت كوستاريكا حذو جارتيها بنما وغواتيمالا في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين من بلاده.
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وقالت رئاسة البلد الواقع في أميركا الوسطى في بيان إنّ "حكومة كوستاريكا وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة لإعادة 200 مهاجر غير نظامي إلى بلادهم".

وأضافت أنّ "هؤلاء المهاجرين الذين سيتم طردهم من الولايات المتّحدة ينحدرون من آسيا الوسطى والهند".

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بإطلاق "أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا" بحقّ المهاجرين غير النظاميين، متعهّدا اللجوء إلى القوات المسلّحة لتنفيذه إذا لزم الأمر.
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