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عربي-دولي

على وقع المحادثات في الرياض.. هذا هو الموقف الروسي

Lebanon 24
18-02-2025 | 00:32
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بينما تترقب العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، قمة روسية أميركية لمناقشة الحرب في أوكرانيا، وسبل التسوية، أكد رئيس صندوق الثروة الروسي، كيريل دميترييف، أن تلك المحادثات مهمة جداً.
كما أشار إلى أن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بسبب مغادرة روسيا في أعقاب العمل العسكري في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
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بدوره، دخل الملياردير إيلون ماسك، الذي بات أحد أكثر المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الخط معلقاً.

"قيادة كفوءة"
وكتب في تغريدة على حسابه في منصة إكس بوقت متأخر أمس، تعليقا على فيديو وصول وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى الرياض، حيث استقبله نظير السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، "هكذا تكون القيادة الكفوءة"!
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