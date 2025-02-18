لتعزيز الأمن والسلام.. انطلاق القمة الأميركية الروسية في الرياض (فيديو)

انطلقت اليوم الثلاثاء في قصر الدرعية شمال غرب الرياض، القمة الأميركية الروسية حول أوكرانيا، وسبل انهاء الحرب المستمرة منذ 2022.



وحضر تلك المباحثات التي ستمتد على مدار اليوم، دون الادلاء بأي تصريحات، وزيرا خارجية أميركا، ماركو روبيو، وروسيا سيرغي لافروف اللذان وصلا أمس إلى العاصمة الرياض.



كما شارك في القمة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة مساعد العيبان، حسب ما أفادت مراسلة العربية/الحدث.



في حين أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن انعقاد تلك المباحثات يأتي في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام.

انطلاق المباحثات بين وزيري خارجية أميركا وروسيا في الرياض#أخبار_الصباح#قناة_العربية pic.twitter.com/6mvcZWkB2Q — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 18, 2025 Advertisement

زيلينسكي أيضا في الرياض

بينما يرتقب أن يصل الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي إلى العاصمة السعودية غداً الأربعاء في زيارة رسمية "مخطط لها منذ فترة طويلة".



إلا أنه لا يعتزم لقاء المسؤولين الروس أو الأميركيين، وفق ما أكد ناطق باسمه أمس الاثنين.



وكان رئيس صندوق الثروة الروسي، كيريل دميترييف، شدد في وقت سابق اليوم على أن تلك المحادثات مهمة جداً.



كما أشار إلى أن بلاده تأمل في أن تستمع الولايات المتحدة إلى موقفها في المحادثات حول أوكرانيا.

كذلك استضافت في أغسطس 2023، محادثات بشأن الحرب استقطبت ممثلين عن أكثر من 40 دولة، من دون مشاركة روسيا.(العربية)





