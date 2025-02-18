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عربي-دولي

روسيا مستعدة لحل "مشكلات" إيران النووية.. هذا ما أعلنه الكرملين

Lebanon 24
18-02-2025 | 03:45
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أوردت وكالة تاس للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بدء المحادثات الروسية الأميركية لن يكون له تأثير على تعاون موسكو مع طهران.

وأضاف بيسكوف أن روسيا مستعدة لمساعدة إيران في حل المشكلات المتعلقة ببرنامجها النووي.
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والإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تدافع عن برنامجها النووي ولن تسمح بأي تهاون في هذا الصدد.

وأضاف بقائي: "برنامج إيران النووي السلمي مستمر، وهو قائم على مدى العقود الثلاثة الماضية على أساس حقوق إيران بصفتها عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. بالتأكيد لن نظهر أي تهاون في هذا الصدد". (سكاي نيوز)



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