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عربي-دولي

بعد خضوعه لعملية جراحية.. الديوان الملكي يكشف الحالة الصحية للعاهل الأردني

Lebanon 24
18-02-2025 | 06:15
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أصدر الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، بيانا كشف الحالة الصحية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.


وقال البيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى الثلاثاء الموافق 18 شباط 2025، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، تكللت بفضل الله بالنجاح، وقد غادر الملك المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي الأربعاء".
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