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عربي-دولي

"تحول مزلزل".. هل تخلت أميركا عن زيلينسكي؟

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:24
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ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن فلاديمير زيلينسكي يحاول "جمع قصاصات" من الأخبار من مصادر غير مباشرة حول المفاوضات الروسية الأميركية الرفيعة المستوى التي احتضنتها الرياض اليوم.

وكتبت الوكالة على موقعها الإلكتروني: "يبحث فلاديمير زيلينسكي عن قصاصات من المعلومات غير المباشرة بينما يناقش المسؤولون الأميركيون والروس مستقبل بلاده. ربما يواجه الآن أكبر تحدٍّ في حياته: تدارك التواطؤ بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي قد يترك أوكرانيا أمام خيار صارخ: ابتلاع صفقة غير مقبولة أو مواصلة القتال دون دعم أميركي".
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يشار إلى أنه بينما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتفاوضان في الرياض، حاول زيلينسكي "حشد دعم المجتمع الدولي في تركيا".

وسيتوجه الرئيس الأوكراني المنتهية صلاحياته يوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية "على أمل الحصول على معلومات" من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول المفاوضات.

ويشير استبعاد زيلينسكي من المشاركة مباشرة في المفاوضات حول مصير بلاده، بحسب الوكالة، إلى "تحول مزلزِلٍ" في الدبلوماسية الأميركية. (روسيا اليوم)

 
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