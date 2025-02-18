رسالة من العاهل السعودي وولي عهده إلى ملك الأردن.. هذه تفاصيلها

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بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برسائل تهنئة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.وجاء في رسالة الملك سلمان: "بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، يسرنا أن نبعث لكم أجمل التهاني وأطيب التمنيات". بينما هنأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الملك عبد الله الثاني أيضاً بنجاح العملية، متمنياً له دوام الصحة والعافية.وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن أن العاهل الأردني خضع لعملية جراحية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية في العاصمة عمّان، وقد تكللت العملية بالنجاح، وغادر جلالته المستشفى ليعود إلى نشاطاته اليومية في اليوم التالي.