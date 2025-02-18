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عربي-دولي

"خطوة ضخمة" نحو السلام في أوكرانيا.. هذا ما كشفه البيت الأبيض

Lebanon 24
18-02-2025 | 14:27
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أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان اليوم ، أن "المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في الرياض، كانت الخطوة الأولى لكنها "خطوة ضخمة" نحو السلام في أوكرانيا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "هذه حقا خطوة عملاقة نحو السلام".
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وأضافت: "إن اجتماع ممثلي موسكو وواشنطن كان الخطوة الأولى من بين العديد من الخطوات المطلوبة لتسوية الصراع في أوكرانيا"، مؤكدة  "ضرورة الاستماع إلى جميع أطراف الصراع والتحدث معهم".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد التقى، في وقت سابق من اليوم، نظيره الأميركي ماركو روبيو، ومسؤولين أميركيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
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