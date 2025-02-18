Advertisement

عربي-دولي

بعد دخولهما إيران.. زوجان بريطانيان متهمان "بالتجسس"

Lebanon 24
18-02-2025 | 14:29
A-
A+
Doc-P-1322464-638755136601918325.png
Doc-P-1322464-638755136601918325.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت لندن، اليوم الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" إثر توجيه إيران اتهامات بالتجسس إلى زوجين بريطانيين، أوقفا في إيران في كانون الثاني.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان: "نبدي قلقنا البالغ حيال المعلومات المتصلة بمواطنين بريطانيين اتهما بالتجسس في إيران".
Advertisement

أضافت: "نواصل إثارة هذه القضية مع السلطات الإيرانية في شكل مباشر".

الزوجان وكلاهما في الخمسينيات من العمر، هما كريغ فورمان وليندسي فورمان.

وقال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: "تم رصدهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتم القبض عليهم".

وكان الزوجان في رحلة على دراجة نارية حول العالم عندما تم اعتقالهما في كانون الثاني، بعد دخولهما إيران من أرمينيا.

وتحذر إرشادات وزارة الخارجية البريطانية صراحة من السفر إلى البلاد، محذرة من إمكانية اعتقال المواطنين البريطانيين فقط استنادا على جنسيتهم.

وعلى الرغم من المخاطر، أصر الزوجان على دخول إيران، وكتبا على وسائل التواصل الاجتماعي: " على الرغم من نصيحة الأصدقاء والعائلة وإدارة الخارجية فقد اخترنا المضي قدما بالرحلة".

وأضاف المنشور: "لماذا؟ لأننا نؤمن أنه بغض النظر عن مكان وجودك في العالم، فإن معظم الناس هم بشر طيبون ولطيفون يسعون جاهدين من أجل حياة ذات معنى. نعم، نحن ندرك المخاطر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:08 | 2025-02-18
18:00 | 2025-02-18
16:43 | 2025-02-18
16:38 | 2025-02-18
16:30 | 2025-02-18
16:29 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24