بعد دخولهما إيران.. زوجان بريطانيان متهمان "بالتجسس"

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وقالت الخارجية البريطانية في بيان: "نبدي قلقنا البالغ حيال المعلومات المتصلة بمواطنين بريطانيين اتهما بالتجسس في إيران".أضافت: "نواصل إثارة هذه القضية مع السلطات الإيرانية في شكل مباشر".الزوجان وكلاهما في الخمسينيات من العمر، هما كريغ فورمان وليندسي فورمان.وقال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: "تم رصدهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتم القبض عليهم".وكان الزوجان في رحلة على دراجة نارية حول العالم عندما تم اعتقالهما في كانون الثاني، بعد دخولهما إيران من أرمينيا.وتحذر إرشادات وزارة الخارجية البريطانية صراحة من السفر إلى البلاد، محذرة من إمكانية اعتقال المواطنين البريطانيين فقط استنادا على جنسيتهم.وعلى الرغم من المخاطر، أصر الزوجان على دخول إيران، وكتبا على وسائل التواصل الاجتماعي: " على الرغم من نصيحة الأصدقاء والعائلة وإدارة الخارجية فقد اخترنا المضي قدما بالرحلة".وأضاف المنشور: "لماذا؟ لأننا نؤمن أنه بغض النظر عن مكان وجودك في العالم، فإن معظم الناس هم بشر طيبون ولطيفون يسعون جاهدين من أجل حياة ذات معنى. نعم، نحن ندرك المخاطر".