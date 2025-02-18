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عربي-دولي

مجددًا.. ترامب يهاجم زيلينسكي

Lebanon 24
18-02-2025 | 16:38
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يشعر بثقة أكبر بشأن المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع في الذي أجراه وفدا البلدين يوم الثلاثاء في السعودية.

وردا على سؤال حول تمركز القوات الأوروبية في أوكرانيا بعد اتفاق سلام، أجاب دونالد ترامب: "أنا أؤيد ذلك".
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وقال:" لم يُطلب مني سحب الجنود الأمءيركيين من أوروبا كجزء من التسوية مع روسيا بشـأن "الحرب" في أوكرانيا".
أضاف ترامب: "شعبية زيلنسكي مُتدنية و البلد مدمر".
وأكمل:" إجراء الانتخابات في أوكرانيا ليس شيئاً آت من روسيا.. إنه آت مني من العديد من البلدان. الشعب الأوكراني يقول إنه مضى وقت طويل منذ أن شهدنا انتخابات".
 
وهاجم ترامب زيلينسكي قائلاً:" زيلنسكي رئيس غير كفء على الإطلاق وتصدر عنه أقوال سخيفة وقيادته سمحت باستمرار الحرب... زيلينسكي لا يعرف أين ذهبت نصف الأموال من 350 مليار دولار قدمناها لأوكرانيا".
 
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