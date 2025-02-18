في سوريا.. هذا ما استهدفه الجيش الاسرائيلي

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وقالت "القناة 14 الإسرائيلية"، إن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أسلحة للجيش السوري السابق غرب درعا"، على ما اوردت "سكاي نيوز عربية".كما اعلن الجيش الإسرائيلي، ان "سلاح الجو يغير على وسائل قتالية في منطقة سعسع جنوبي سوريا".