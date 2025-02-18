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عربي-دولي

في سوريا.. هذا ما استهدفه الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
18-02-2025 | 16:13
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وسورية، بأن إسرائيل تشن هجمات تستهدف أسلحة للجيش السوري المنحل في ريف درعا، ليل الثلاثاء.

وقالت "القناة 14 الإسرائيلية"، إن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أسلحة للجيش السوري السابق غرب درعا"، على ما اوردت "سكاي نيوز عربية".
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كما اعلن الجيش الإسرائيلي، ان "سلاح الجو يغير على وسائل قتالية في منطقة سعسع جنوبي سوريا".
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