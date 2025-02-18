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عربي-دولي

قطع الكهرباء والمياه والتدفئة.. هجوم روسي قوي على أوديسا الأوكرانية

Lebanon 24
18-02-2025 | 23:21
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هاجمت القوات الروسية مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود؛ مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه والتدفئة عن معظم سكانها، وفق رويترز.

وكتب رئيس بلدية البلدة على تطبيق تيليغرام: "باتت المستشفيات والعيادات ومواقع البنية الأساسية الاجتماعية دون تدفئة"، ووصف الضربة على أوديسا بأنها "ضخمة".
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وأوديسا هدف متكرر للهجمات الروسية في الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات وخاصة المنشآت في الموانئ الثلاثة بالمدينة وحولها.


ونشر تروخانوف صورا على "تيليغرام" تظهر مباني تهشمت نوافذها وتضررت واجهاتها. ولم يتحدث عن سقوط أي خسائر بشرية، وقال إن الخبراء يقيمون الأضرار.

وقال مدون محلي إن طائرات مسيرة رُصدت في جميع أنحاء جنوب أوكرانيا في وقت الهجوم على أوديسا.

وقال آخرون إن مستشفى بالمدينة أصيب في الهجوم أو نقلوا عن سكان قولهم إنهم اكتشفوا شظايا من سقوط طائرات مسيرة في أفنية المنازل.
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