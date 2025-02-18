بعد ترامب.. ماسك يهاجم زيلينسكي بـ 8 كلمات

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اعتبر رئيس إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكي إيلون ماسك أن "فلوديمير زيلينسكي لا يرغب في تسوية الصراع في أوكرانيا"، بعدما علّق ماسك على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس" باستخدام رمز تعبيري يشير إلى "100%".وجاء في تعليق ماسك 8 كلمات قال فيها إن "زيلينسكي لا يريد السلام، بل يريد الحرب والسلطة".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أنه يشعر بثقة أكبر بشأن المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين يوم الثلاثاء في السعودية.وقال ترامب ردًا على مطالبة زيلينسكي بمقعد على طاولة المفاوضات بين واشنطن وموسكو: "لقد كنتَ هناك لمدة 3 سنوات.. كان يجب أن تنهيها في غضون 3 سنوات… ما كان يجب أن تبدأها أبدًا". (ارم نيوز)