في ريف درعا.. إسرائيل تعلن تدمير "دبابات سورية محملة بالأسلحة" (فيديو)

أكد الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء ، تنفيذ غارات جوية استهدفت أسلحة تابعة للنظام السوري السابق.



ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات للضربات، التي وقعت في ريف درعا جنوبي سوريا، على بعد حوالي 20 كيلومترا من حدود إسرائيل.



واستهدفت الضربات دبابات سورية تستخدم لتخزين الأسلحة، وفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية.

כלי טיס של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר, בהכוונת אוגדה 210 אמצעי לחימה של המשטר הסורי הישן במרחב סעסע שבדרום סוריה.



צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל pic.twitter.com/sA0Dl8DpfV — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 18, 2025 Advertisement

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وسورية أفادت أن إسرائيل تشن هجمات تستهدف أسلحة للجيش السوري المنحل في ريف درعا، ليل الثلاثاء.



وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أسلحة للجيش السوري السابق غربي درعا".



كما أكدت وسائل إعلام سورية شن "غارات تستهدف مناطق في ريف درعا الغربي"، إذ "تم تسجيل سقوط 8 قذائف حتى الآن".



ودمرت إسرائيل ترسانة الجيش السوري بشكل شبه كامل، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول من العام الماضي، كما توغلت القوات الإسرائيلية لمسافة كبيرة داخل الأراضي السورية.(سكاي نيوز)