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عربي-دولي

في ريف درعا.. إسرائيل تعلن تدمير "دبابات سورية محملة بالأسلحة" (فيديو)

Lebanon 24
18-02-2025 | 23:38
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أكد الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء ، تنفيذ غارات جوية استهدفت أسلحة تابعة للنظام السوري السابق.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات للضربات، التي وقعت في ريف درعا جنوبي سوريا، على بعد حوالي 20 كيلومترا من حدود إسرائيل.

واستهدفت الضربات دبابات سورية تستخدم لتخزين الأسلحة، وفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية.
 
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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وسورية أفادت أن إسرائيل تشن هجمات تستهدف أسلحة للجيش السوري المنحل في ريف درعا، ليل الثلاثاء.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أسلحة للجيش السوري السابق غربي درعا".

كما أكدت وسائل إعلام سورية شن "غارات تستهدف مناطق في ريف درعا الغربي"، إذ "تم تسجيل سقوط 8 قذائف حتى الآن".

ودمرت إسرائيل ترسانة الجيش السوري بشكل شبه كامل، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول من العام الماضي، كما توغلت القوات الإسرائيلية لمسافة كبيرة داخل الأراضي السورية.(سكاي نيوز)

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