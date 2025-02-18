وسط مخاوف من تفشيها.. ارتفاع حالات الحصبة في تكساس

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ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة في غرب ولاية تكساس إلى 58 حالة حتى الثلاثاء، بينما تم تشخيص ثماني حالات جديدة في شرق ولاية نيو مكسيكو المجاورة، وفقا لمسؤولي الصحة العامة.وأشارت السلطات الصحية في نيو مكسيكو إلى أن بعض الحالات قد تكون مرتبطة بتفشي المرض في تكساس، إلا أن هذا الأمر لم يتم تأكيده رسميًا حتى الآن.ووفقا لوزارة الصحة في تكساس، فإن 13 شخصا حاليا يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب الحصبة، في حين كشفت التحقيقات أن معظم المصابين إما لم يحصلوا على التطعيم أو أن وضعهم التطعيمي غير معروف.وقالت لارا أنطون، المتحدثة باسم وزارة الصحة في تكساس، إن الحالات تتركز في مجتمع مينونايت المحلي، الذي يُعرف بترابطه الاجتماعي وانخفاض معدلات التطعيم بين أفراده.وأضافت أنطون أن مقاطعة جينز، التي تشهد التفشي الأكبر، ريفية للغاية، مما يجعل العديد من العائلات تفضل التعليم المنزلي أو المدارس الخاصة الصغيرة، وهو ما يحد من فرص الحصول على رعاية صحية منتظمة. (الحرة)