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عربي-دولي

بمساعدة الجيش.. جنديان إسرائيليان يفران من هولندا خشية اعتقالهما

Lebanon 24
19-02-2025 | 01:17
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ذكرت قناة "12" الإسرائيلية مساء الثلاثاء، أن جنديين إسرائيليين فرّا من العاصمة الهولندية أمستردام، بمساعدة من الجيش الإسرائيلي، خوفًا من الاعتقال بتهمة التورط في "جرائم حرب" في قطاع غزة. وأوضح التقرير أن الجنديين، اللذين لم تُكشف هويتهما، كانا في إجازة عندما تم رصدهما من قبل منظمة مؤيدة للفلسطينيين، التي تعقبت تحركاتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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وأضافت القناة أن القيادة العسكرية الإسرائيلية أمرت ببقاء الجنديين في الفندق لحين تأمين عودتهما إلى إسرائيل بشكل عاجل صباح الإثنين. وقد أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القضية تم التعامل معها عبر القنوات المختصة، مع التأكيد على بذل الجهود اللازمة لحماية الجنود الإسرائيليين داخل البلاد وخارجها.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تتصاعد فيه الجهود الحقوقية لملاحقة مسؤولين وجنود إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقد قدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية مؤخرًا شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، كما تقدمت بطلبات لإصدار مذكرات توقيف ضد بعض المسؤولين الإسرائيليين على خلفية تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. (العربي)
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