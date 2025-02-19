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عربي-دولي

القوات الروسية تسيطر على "طريق حاسم" في كورسك

Lebanon 24
19-02-2025 | 03:28
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على طريق سودجا - ريلسك، أثناء تحرير مدينة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في المرحلة الأولية، نفذ مظليو تولا، اعتمادا على الأضرار الناجمة عن نيران الطائرات والمدفعية والطائرات المسيرة الروسية، عمليات هجومية، واستولوا على الجزء الشمالي من بلدة سفيردليكوفو وسيطروا على طريق سودجا - ريلسك".
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ويأتي هذا فيما تواصل القوات الروسية ضغطها على القوات الأوكرانية في مختلف جبهات القتال الممتدة من كورسك في الشمال الشرقي إلى زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، مرورا بمقاطعات خاركيف ولوغانسك ودونيتسك.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق تحرير مدينة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك، ثم أعلنت عن سيطرتها على بلدة يامبولوفكا في دونيتسك.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات الروسية سيطرت على بلدة يامبولوفكا في وقضت على 980عسكريا ودمرت عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة. (سكاي نيوز)

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