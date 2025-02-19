هذا آخر ما أعلنته "حماس" بشأن الرهائن الإسرائيليين

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أكد قيادي في حركة "حماس" لوكالة "فرانس برس" أن الحركة مستعدة لإطلاق سراح كل الأسرى المتبقين دفعة واحدة في المرحلة الثانية من التهدئة في قطاع غزة.وقال المستشار الإعلامي لرئيس حماس طاهر النونو إن حماس "أبلغت الوسطاء أنها مستعدة ضمن اتفاق لتنفيذ إطلاق سراح كل الأسرى في المرحلة الثانية دفعة واحدة وليس على دفعات كما كانت الحال في المرحلة الأولى".