Advertisement

عربي-دولي

ترامب يصف زيلينيسكي بـ "ديكتاتور بلا انتخابات".. وأوكرانيا ترد

Lebanon 24
19-02-2025 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1322878-638755896804517239.jpg
Doc-P-1322878-638755896804517239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفًا إياه بـ "الديكتاتور الذي لا يجري انتخابات"، وذلك في منشور شديد اللهجة على منصة "تروث سوشيال".

وقال ترامب إن زيلينسكي "قام بعمل فظيع"، وإن أوكرانيا باتت دولة "محطمة"، حيث قُتل ملايين الأشخاص دون داعٍ، وما زال الوضع مستمرًا على هذا النحو".
Advertisement

وأضاف أن "زيلينسكي، الذي كان مجرد كوميدي ناجح بشكل متواضع، خدع أميركا لإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها". كما زعم أن الرئيس الأوكراني "يرفض إجراء الانتخابات"، وأنه "يحظى بشعبية منخفضة جدًا في أوكرانيا، والشيء الوحيد الذي كان بارعًا فيه هو التلاعب بجو بايدن".


 وأشار ترامب إلى أن إدارته تعمل على "التفاوض بنجاح لإنهاء الحرب مع روسيا"، مؤكدًا أن "الجميع يعترفون بأن إدارته فقط هي القادرة على تحقيق ذلك".

كما كرر ترامب ادعاءاته السابقة بأن زيلينسكي يحظى بنسبة تأييد متدنية للغاية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها لا تتجاوز 4%، في حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبيته تقارب 50%، وهي نسبة مماثلة لشعبية ترامب نفسه.
أوكرانيا ترد: لن نستسلم

جاء الرد الأوكراني سريعًا، حيث صرح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، يوم الأربعاء، بأن بلاده لن تستسلم رغم تصريحات ترامب الحادة.

وكتب سيبيها على منصة إكس: "سندافع عن حقنا في الوجود"، في إشارة إلى رفض بلاده لأي ضغوط قد تُمارس عليها لإنهاء الحرب بشروط غير مقبولة لأوكرانيا. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:15 | 2025-02-19
16:45 | 2025-02-19
16:44 | 2025-02-19
16:06 | 2025-02-19
16:00 | 2025-02-19
15:38 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24