وفد من يهود سوريا يزور دمشق بعد عقود في المنفى

Advertisement

وصل وفد من اليهود السوريين إلى العاصمة دمشق، بعد نحو 33 عاماً على تهجيرهم القسري على يد نظام حافظ الأسد، في العام 1992، وأجرى زيارات إلى مواقع تاريخية وثقافية، فضلاً عن لقاءات أجراها مع الحكومة السورية.تأتي هذه الزيارة بعد أكثر من شهرين على سقوط النظام السوري وتولي أحمد الشرع رئاسة الحكومة الانتقالية.يضم الوفد شخصيات بارزة من الجالية اليهودية السورية في الولايات المتحدة، بينهم الحاخام يوسف حمرا والحاخام آشر لوباتين، إلى جانب عدد من اليهود السوريين الذين غادروا البلاد قبل عقود.تتضمن الزيارة مواقع تراثية مثل مقابر اليهود السوريين وكنيس جوبر التاريخي، الذي تعرض للدمار خلال سنوات النزاع، إضافة إلى الحي اليهودي في دمشق وقبر الحاخام حاييم فيتال، في خطوة تعكس اهتمام الوفد بإعادة إحياء الوجود اليهودي في البلاد.وأبدت الإدارة السورية الجديدة منذ توليها السلطة انفتاحًا تجاه الطائفة اليهودية عبر عدة رسائل، اعتبرها البعض محاولة لكسب دعم دولي وطمأنة إسرائيل بشأن نواياها المستقبلية، إحدى الخطوات البارزة في هذا السياق كانت دعوة يهود الشام للعودة إلى سوريا، حيث وجه أحمد بدرية، ممثل الرئيس أحمد الشرع، رسالة ترحيب باليهود السوريين للعودة والمشاركة في بناء البلاد في إطار سوريا الجديدة.في المقابل، أصدرت صفحة يهود الشام على فيسبوك بيانًا عبرت فيه عن تقديرها لهذه المبادرة، ووجهت الشكر للإدارة السورية الجديدة ورئيسها أحمد الشرع، وممثله أحمد بدرية، على دعمهم لعودة اليهود السوريين إلى وطنهم. (سكاي نيوز)