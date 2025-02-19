15
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وفد من يهود سوريا يزور دمشق بعد عقود في المنفى
Lebanon 24
19-02-2025
|
13:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل وفد من اليهود السوريين إلى العاصمة دمشق، بعد نحو 33 عاماً على تهجيرهم القسري على يد نظام حافظ الأسد، في العام 1992، وأجرى زيارات إلى مواقع تاريخية وثقافية، فضلاً عن لقاءات أجراها مع الحكومة السورية.
Advertisement
تأتي هذه الزيارة بعد أكثر من شهرين على سقوط النظام السوري وتولي أحمد الشرع رئاسة الحكومة الانتقالية.
يضم الوفد شخصيات بارزة من الجالية اليهودية السورية في الولايات المتحدة، بينهم الحاخام يوسف حمرا والحاخام آشر لوباتين، إلى جانب عدد من اليهود السوريين الذين غادروا البلاد قبل عقود.
تتضمن الزيارة مواقع تراثية مثل مقابر اليهود السوريين وكنيس جوبر التاريخي، الذي تعرض للدمار خلال سنوات النزاع، إضافة إلى الحي اليهودي في دمشق وقبر الحاخام حاييم فيتال، في خطوة تعكس اهتمام الوفد بإعادة إحياء الوجود اليهودي في البلاد.
وأبدت الإدارة السورية الجديدة منذ توليها السلطة انفتاحًا تجاه الطائفة اليهودية عبر عدة رسائل، اعتبرها البعض محاولة لكسب دعم دولي وطمأنة إسرائيل بشأن نواياها المستقبلية، إحدى الخطوات البارزة في هذا السياق كانت دعوة يهود الشام للعودة إلى سوريا، حيث وجه أحمد بدرية، ممثل الرئيس أحمد الشرع، رسالة ترحيب باليهود السوريين للعودة والمشاركة في بناء البلاد في إطار سوريا الجديدة.
في المقابل، أصدرت صفحة يهود الشام على فيسبوك بيانًا عبرت فيه عن تقديرها لهذه المبادرة، ووجهت الشكر للإدارة السورية الجديدة ورئيسها أحمد الشرع، وممثله أحمد بدرية، على دعمهم لعودة اليهود السوريين إلى وطنهم. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل لبناني شهير يُسيطر على ياسمين صبري.. إليكم التفاصيل (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يُسيطر على ياسمين صبري.. إليكم التفاصيل (صورة)
01:39 | 2025-02-19
19/02/2025 01:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك الـ MTV واستقر في دبي.. هشام حداد سيطل مُجددا عبر هذه القناة: "جاييكن" (فيديو)
Lebanon 24
ترك الـ MTV واستقر في دبي.. هشام حداد سيطل مُجددا عبر هذه القناة: "جاييكن" (فيديو)
00:11 | 2025-02-19
19/02/2025 12:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
11:22 | 2025-02-19
19/02/2025 11:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان
Lebanon 24
زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان
08:00 | 2025-02-19
19/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
13:51 | 2025-02-19
19/02/2025 01:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:15 | 2025-02-19
ترمب: العصر الذهبي لأميركا بدأ
16:45 | 2025-02-19
فيديو لأحدث حوادث الطيران.. تصادم طائرتين في ولاية أميركية
16:44 | 2025-02-19
ماكرون: يجب مراعاة مخاوف الأوروبيين خلال المفاوضات بشأن أوكرانيا
16:06 | 2025-02-19
مسيّرة إسرائيلية تقتل فلسطينيا وتصيب آخرين في رفح
16:00 | 2025-02-19
أثارت "بلبلة".. قصة "ليرات" دخلت سوريا من "دون غطاء"!
15:38 | 2025-02-19
على أرضية مجلس الشيوخ.. سقوط نائب حاكم ميسيسيبي (فيديو)
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
20/02/2025 02:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
20/02/2025 02:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
20/02/2025 02:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24