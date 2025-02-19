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عربي-دولي
البيلاروسية أرينا سابالينكا تودع منافسات بطولة دبي المفتوحة
Lebanon 24
19-02-2025
|
23:00
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ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، بطولة دبي المفتوحة للتنس (فئة 1000 نقطة) بخسارتها بسهولة أمام الدنماركية كلارا تاوسون، بمجموعتين دون رد، الأربعاء، في الدور ثمن النهائي.
ونجحت توسون، المصنفة 38 عالميا، في إقصاء البيلاروسية بواقع (6-3، و6-2)، في توقيت زمني قدره ساعة و23 دقيقة، لتحقق أول انتصار لها في المواجهات المباشرة مقابل خسارة واحدة.
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وثأرت اللاعبة الدنماركية (22 عاما) لخسارتها في الجولة الثالثة أمام سابالينكا بمجموعتين دون رد، قبل أكثر من شهر خلال منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام.
وتأتي خسارة أرينا سابالينكا في البطولة، لتواصل مسيرة إخفاقاتها المتتالية في عام 2025، بعد خسارة لقبها في بطولتي استراليا المفتوحة في الدور النهائي، وقطر المفتوحة بخروجها من الدور الثاني.
وستواجه كلارا تاوسون، في ربع نهائي البطولة منافستها التشيكية ليندا نوسكوفا، التي تغلبت بدورها على الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الخامسة عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع (6-3، و7-6). (الاناضول)
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