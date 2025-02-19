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حماس ستسلم اليوم جثثهم.. وفاة 3 محتجزين إسرائيليين في غزة

Lebanon 24
19-02-2025 | 23:13
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أعلن منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين، مساء أمس الأربعاء، أنه تم إبلاغه بوفاة الطفلين بيباس ووالدتهما، بالإضافة إلى محتجز رابع في غزة.

وأضاف أنه بات من المقرر أن تسلّم حماس جثثهم لإسرائيل، اليوم الخميس.
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كما كتب المنتدى، وهو تجمع يضم عائلات الأسرى الذين احتجزتهم حماس من إسرائيل يوم 7 تشرين الأول 2023 خلال هجومها في بيان: "تلقينا الأخبار المفجعة التي تفيد بأن شيري بيباس وطفليها أرييل وكفير، إضافة إلى عوديد ليفشيتز لم يعودوا معنا".

يأتي هذا مع انطلاق المحادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 كانون الثاني الماضي في غزة. إذ قال المستشار الإعلامي لرئيس حماس طاهر النونو إن الحركة، مستعدة لإطلاق سراح كافة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، خلال المرحلة الثانية، وليس على دفعات كما كانت الحال في المرحلة الأولى.

وتابع أن الحركة أبلغت الوسطاء بهذا الموقف، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على جدية حماس واستعدادها التام للمضي قدما في إنهاء هذا الموضوع، وكذلك المضي في خطوات تثبيت وقف إطلاق النار وصولا للوقف المستدام.

لكنه لم يوضح عدد الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس أو فصائل مسلحة أخرى في قطاع غزة، ولا عدد الأحياء منهم بعد انتهاء المرحلة الأولى للتبادل، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

غير أن مصدرا آخر في حماس قال إن "الحركة لم تفصح عن عدد الأسرى المتبقين، الأحياء أو الأموات منهم، والمعلومات بشأنهم خاضعة للتفاوض في إطار المرحلة الثانية".

4 جثث و6 أسرى
أتى ذلك، بعدما أكد خليل الحية، رئيس الحركة في غزة، الثلاثاء الماضي، أن حماس ستسلم الخميس 4 إسرائيليين قتلى، وتطلق سراح 6 أحياء يوم السبت ( 22 شباط.)

يذكر أنه وفق اتفاق وقف النار الهشّ، يتمّ خلال المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا في غزة مقابل 1900 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.

على أن تشهد المرحلة الثانية التي من المقرّر أن تبدأ في الثاني من آذار ، إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب. (العربية)

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