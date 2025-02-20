ترامب: زيلينسكي ديكتاتور وجر الولايات المتحدة إلى حرب لا يمكن الفوز بها

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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي، بـ"الديكتاتور"، معتبرا أن الأخير "جر الولايات المتحدة إلى حرب لا يمكن الفوز بها".وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال": "فكر في الأمر، تحدث الممثل الكوميدي الناجح بشكل متواضع، فلاديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة الأميركية لإنفاق 350 مليار دولار، للدخول في حرب لا يمكن الفوز بها، والتي لم يكن عليها أبدا أن تبدأ، ولكن الحرب التي، بدون الولايات المتحدة و"ترامب"، لن يتمكن أبدا من تسويتها".وأضاف ترامب: "أنفقت الولايات المتحدة 200 مليار دولار أكثر من أوروبا، وأموال أوروبا مضمونة، في حين أن الولايات المتحدة لن تحصل على أي شيء. لماذا لم يطالب جو بايدن النائم بالمساواة، من حيث أن هذه الحرب أكثر أهمية لأوروبا مما هي عليه بالنسبة لنا - لدينا محيط كبير وجميل كفاصل".وأردف الرئيس الأميركي: "علاوة على ذلك، يعترف زيلينسكي بأن نصف الأموال التي أرسلناها إليه "مفقودة".. إنه يرفض إجراء الانتخابات، وشعبيته منخفضة جدا في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والشيء الوحيد الذي كان جيدا فيه هو اللعب ببايدن "مثل الكمان".. ديكتاتور بدون انتخابات، من الأفضل لزيلينسكي أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد".وأكمل دونالد ترامب: "في غضون ذلك، نحن نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يعترف الجميع بأنه لا يمكن إلا ل "ترامب"، وإدارة ترامب، القيام به. لم يحاول بايدن أبدا، فشلت أوروبا في تحقيق السلام، وربما يريد زيلينسكي الحفاظ على "مصدر الربح السهل".. أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع، وبلده محطم، ومات الملايين دون داع - وهكذا يستمر الأمر".وليل أمس الثلاثاء، أكد ترامب أن زيلينسكي رئيس غير كفء وشعبيته متدنية، مضيفا: "إجراء الانتخابات في أوكرانيا ليس شيئاً آتيا من روسيا.. إنه آت مني ومن العديد من البلدان".كما أكد الرئيس الأمريكي أنه يشعر بثقة أكبر بشأن المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع في الذي أجراه وفدا البلدين يوم الثلاثاء في السعودية.من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة لا يحتاج إلى وسطاء، لافتا إلى أن أوروبا ليس لديها أي أساس لتقييم اجتماع الرياض بالسلبي.وأوضح بوتين أنه تم إطلاعه على أن لقاء ممثلي روسيا والولايات المتحدة في الرياض كان وديا، مشيرا إلى أن هدف النقاش كان استعادة الثقة بين موسكو وواشنطن.كما أكد الرئيس الروسي أن موسكو مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن روسيا لم ترفض أبدا التفاوض.وعصر أمس الثلاثاء، اختتمت المحادثات الروسية الأمريكية التي استضافتها العاصمة السعودية، حيث مثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، فيما مثل الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وكشف سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا خلال المحادثات الثنائية على ضرورة عدم إثارة أي المواجهات بين البلدين، مبينا أن البلدين اتفقا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية قريبا.كما أشار كيريل دميتريف المشارك بالمباحثات، إلى أن الحوار كان إيجابيا ومثمرا، واتسم بالاحترام المتبادل والندّية.هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين لافروف وروبيو، اتفقا في المباحثات، على تشكيل فريقين للتفاوض حول أوكرانيا.كما لفت روبيو إلى اتفاق واشنطن وموسكو على استئناف سفارتي البلدين عملهما بكامل طواقمهما. (روسيا اليوم)