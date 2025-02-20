صحيفة تكشف.. "حماس الاستخباراتية" تقلق جنود إسرائيل

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نقلت صحيفة "معاريف" عن جنود الاحتياط في "الجيش الإسرائيلي" أنهم يتحدثون عن كيفية تآكل قوة الردع التي يتمتع بها "الجيش" ضد حماس، وبخاصة في محيط قطاع غزة.ووفق الصحيفة، "بدأت حماس في استعادة قدراتها في حفر الأنفاق وإعادة تأهيل الأنفاق المتضررة أو حفر أنفاق جديدة".وذكرت أن التقديرات تشير إلى أن "بعض الحفريات كانت مخصصة لوضع عبوات ناسفة في حال أقدم الجيش على التحرك والمناورة مرة أخرى".وبحسب الصحيفة، فإن ما يقلق الجيش الآن هو عمل حماس الاستخباراتي، حيث يقف عناصرها على بعد أمتار من قوات الجيش ويراقبون لساعات".وأضافت: يقول الجنود "إن الأمر لا يتعلق بمتى سيحاولون إلحاق الأذى بالقوة أو خطف جندي، بل فقط متى سيحدث ذلك فعلا". (صحيفة الغد)