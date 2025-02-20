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عربي-دولي

"شبح نابليون يتجول الآن في أوروبا"... هكذا علّقت زاخاروفا على تصريحات ماكرون وزيلينسكي

Lebanon 24
20-02-2025 | 02:35
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علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية على تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن نيته "حماية أوروبا"، مذكرة بأن فلاديمير زيلينسكي وصف نفسه قبل أسبوع بأنه "زعيم أي مفاوضات".

وكتبت ماريا زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "تصريحات فلاديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول نيتهما "حماية أوروبا" توحي بأن "شبح النابليونية" يتجول في مكان ما هناك.
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وأشارت زاخاروفا إلى كلمات ماكرون التي قال فيها إن فرنسا "ستتحمل المسؤولية الكاملة" عن السلام والأمن في أوروبا، وسيكون هو الضامن لذلك، قائلة: "لقد تأكدت بنفسي من هذه التصريحات، إنها حقيقية وليست تلفيقا إعلاميا. ولكن ماذا عن تصريح زيلينسكي قبل أسبوع عندما قال: "أنا زعيم أي مفاوضات"؟ طوال هذه السنوات كان يؤكد أنه يحمي أوروبا. ولم يصحح له أحد في الاتحاد الأوروبي، بل على العكس: أعطوه أموالا لضمان أمنهم الخاص".

واختتمت الدبلوماسية قائلة: "دعونا نخمن الآن، من هو الأهم والزعيم بينهما: "الضامن ماكرون" أم "زعيم أي مفاوضات زيلينسكي". شبح "النابليونية" يتجول في أوروبا الآن". (روسيا اليوم)
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