السعودية تُعلن عن "لقاء غير رسمي" لزعماء عرب... من سيحضره؟

قالت السعودية اليوم الخميس، إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيجتمعون في الرياض غداً الجمعة، "في لقاء أخوي غير رسمي".



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مصدر مسؤول قوله إن "اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة". (ألحرة)

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