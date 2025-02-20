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عربي-دولي

"الأمر فظيع".. ترامب: نرى جثث جنود أوكرانيا بدقة بالغة عبر الأقمار الصناعية

Lebanon 24
20-02-2025 | 07:37
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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها في فلوريدا، عن رقم جديد لخسائر القوات الأوكرانية منذ شباط 2022.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة رأت، من خلال الأقمار الصناعية، أن أوكرانيا فقدت 700 ألف جندي، حيث صرح: "ربما فقدت أوكرانيا 700 ألف شخص، وهذا أمر فظيع، أجزاء من الجثث مرئية في جميع أنحاء الحقول، في كل مكان، ونحن نراها جميعا بدقة بالغة عبر الأقمار الصناعية".
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وأضاف ترامب أن صور الجثث المتناثرة في ساحة المعركة تشبه "نسخة حديثة من غيتيسبيرغ".

وفي اليوم السابق، أعرب ترامب عن خيبة أمله لأن أوكرانيا لم تستغل الفرص لحل النزاع مع روسيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أيضا أنه يشعر "بخيبة الأمل"، حيث كان من الممكن لأوكرانيا تحقيق التسوية دون خسارة الأراضي قبل عدة سنوات، حتى لو أشرف "مفاوض متوسط المستوى" على هذه المفاوضات.
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