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عربي-دولي

في التشيك.. مقتل سيّدتين في حادث طعن داخل متجر

Lebanon 24
20-02-2025 | 08:21
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أعلن مسؤولون اليوم الخميس، عن مقتل سيّدتين جراء هجوم بسكين في متجر في جمهورية التشيك.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها به طعن السيّدتين في متجر في مدينة هراديك كرالوف التشيكية، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق براغ.
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وأضافت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه به، وهو مواطن تشيكي يبلغ من العمر 16 عاما، بعد نحو 10 دقائق من وقوع الهجوم على بعد كيلومتر واحد من موقع الحادث. (العربية)
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