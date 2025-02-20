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حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة ترتفع.. أرقام تكشف

Lebanon 24
20-02-2025 | 08:51
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 48,319 شهيدا، و111,749 إصابة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023.
 
وجاء في التقرير الإحصائي لصحة غزة اليوم الخميس: "وصل مستشفيات قطاع غزة 22 شهيد، و 16 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية".
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وأضافت الوزارة أنه لا زال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (روسيا اليوم)
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