13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو: سنعيد جميع رهائننا وسنقضي على "حماس"
Lebanon 24
20-02-2025
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالقضاء على "قتلة الرهائن"، وذلك في أول تعليق له بعد استلام إسرائيل جثامين 4 رهائن كانوا قد اختطفوا في هجوم السابع من تشرين الاول 2023.
وقال نتانياهو في كلمة متلفزة: "إننا جميعا غاضبون من وحوش حماس"، مضيفا "سنعيد جميع رهائننا، وسنقضي على القتلة، وسنقضي على حماس، ومعا... سنضمن مستقبلنا".
Advertisement
وتابع نتانياهو إن "جميع الإسرائيليين يشعرون بألم ممزوج بالغضب، متعهدا "بأن ما حدث في السابع من تشرين الاول لن يتكرر أبدا". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟
15:27 | 2025-02-19
19/02/2025 03:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
02:30 | 2025-02-20
20/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
13:51 | 2025-02-19
19/02/2025 01:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق أبرز قوامها.. بطلة مسلسل "القدر" الممثلة السورية الشهيرة تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
بفستان ضيق أبرز قوامها.. بطلة مسلسل "القدر" الممثلة السورية الشهيرة تلفت الأنظار بجمالها (صور)
03:54 | 2025-02-20
20/02/2025 03:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ بطوليّ في الجنوب.. كاميرا ترصد شهيداً مع "رشاشه"
Lebanon 24
مشهدٌ بطوليّ في الجنوب.. كاميرا ترصد شهيداً مع "رشاشه"
04:30 | 2025-02-20
20/02/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-02-20
لتنفيذ مقترح ترامب وتهجير الفلسطينيين إلى مصر.. اقتراح "غريب" من نائبة إسرائيلية!
12:59 | 2025-02-20
مئات الجمعيات تطلب حل نفسها "تلقائيا" في تونس
12:48 | 2025-02-20
حقوق الإنسان تُدين تصاعد عمليات الإعدام في إيران
12:45 | 2025-02-20
بوتين يتصل بولي العهد السعودي ويشكره على استضافة المحادثات
12:27 | 2025-02-20
بعد 12 عامًا.. هكذا وفى السنوار بوعده!
12:15 | 2025-02-20
السودان: احتضان كينيا لحكومة موازية يهدد الأمن القومي
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
20/02/2025 20:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
20/02/2025 20:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
20/02/2025 20:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24