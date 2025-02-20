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نتنياهو: سنعيد جميع رهائننا وسنقضي على "حماس"

Lebanon 24
20-02-2025 | 10:23
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وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالقضاء على "قتلة الرهائن"، وذلك في أول تعليق له بعد استلام إسرائيل جثامين 4 رهائن كانوا قد اختطفوا في هجوم السابع من تشرين الاول 2023.

وقال نتانياهو في كلمة متلفزة: "إننا جميعا غاضبون من وحوش حماس"، مضيفا "سنعيد جميع رهائننا، وسنقضي على القتلة، وسنقضي على حماس، ومعا... سنضمن مستقبلنا".
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وتابع نتانياهو إن "جميع الإسرائيليين يشعرون بألم ممزوج بالغضب، متعهدا "بأن ما حدث في السابع من تشرين الاول لن يتكرر أبدا". (الحرة)
 
 
 
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