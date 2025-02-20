نتنياهو: سنعيد جميع رهائننا وسنقضي على "حماس"

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وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالقضاء على "قتلة الرهائن"، وذلك في أول تعليق له بعد استلام إسرائيل جثامين 4 رهائن كانوا قد اختطفوا في هجوم السابع من تشرين الاول 2023.وقال نتانياهو في كلمة متلفزة: "إننا جميعا غاضبون من وحوش حماس"، مضيفا "سنعيد جميع رهائننا، وسنقضي على القتلة، وسنقضي على حماس، ومعا... سنضمن مستقبلنا".وتابع نتانياهو إن "جميع الإسرائيليين يشعرون بألم ممزوج بالغضب، متعهدا "بأن ما حدث في السابع من تشرين الاول لن يتكرر أبدا". (الحرة)