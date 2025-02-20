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عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني يتوعد "بتدمير تل أبيب"

Lebanon 24
20-02-2025 | 15:05
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في موجة جديدة من التهديدات بين إيران وإسرائيل على خلفية التصعيد بين الجانبين، صرّح، المستشار الأعلى لقائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، في خطاب، الخميس قائلاً: "في أي وقت يتم اتخاذ القرار، ستحدث عملية "الوعد الصادق 3" لتدمير تل أبيب وتسوية إسرائيل بالأرض".
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أدلى جباري بهذا التصريح خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج التابعة له والتي حملت اسم "الرسول الأعظم" في مدينة بيرجند، مركز محافظة خراسان الجنوبية شرقي إيران.
وأضاف أن "جبهة المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين في أعلى مستويات الجاهزية" مشيرا إلى ضرورة زيادة مدى الصواريخ".
كما خاطب جباري الرئيس الأميركي بالقول: "ترامب عاجز عن فعل أي شيء، وإذا فكروا في الاعتداء على إيران..، فإن جميع قواعدهم العسكرية وسفنهم الحربية في المنطقة ستُحرق بنيران غضب الشعب الإيراني، وستنطلق جبهة المقاومة إلى الميدان".
تأتي هذه التهديدات من قبل هذا المسؤول في الحرس الثوري الإيراني في أعقاب تصريح سابق لقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، اللواء أمير علي حاجي زاده، الذي قال في 18 فبراير: "عملية (الوعد الصادق 3) ستتم حتمًا".
أطلقت إيران اسم "الوعد الصادق" على هجماتها الصاروخية والمسيرة في إبريل الماضي.
(العربية)
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