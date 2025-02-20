المبعوث الأميركي: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين

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قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف اليوم الخميس إن خطة الرئيس دونالد ترامب لغزة لا تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وإن الحديث عن مستقبل غزة يتحول نحو كيفية إيجاد مستقبل أفضل للفلسطينيين.وقال ويتكوف في كلمة خلال مؤتمر بميامي "عندما يتحدث الرئيس عن هذا، فهذا يعني أنه يريد أن يدفع الجميع للتفكير في ما هو مقنع وما هو الحل الأفضل للشعب الفلسطيني".وأضاف "على سبيل المثال، هل يريدون العيش في منزل هناك، أم يفضلون الحصول على فرصة للانتقال إلى مكان أفضل.. للحصول على وظائف وفرص عمل وآفاق مالية أفضل؟".(العربية)