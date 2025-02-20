توابيت مقفلة ومفاتيح لا تطابقها... هكذا سلمت حماس توابيت الأسرى!

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وذكرت قناة كان، أن "حماس نقلت الرهائن القتلى في نعوش مقفلة وكان معها مفاتيح لا تناسبها".كما ذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن السلطات في تل أبيب عثرت على مواد دعائية لحماس في التوابيت.وسلمت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، الخميس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين تعود 3 منها لعائلة بيباس أم وطفليها كانوا بحوزة "كتائب المجاهدين" في حين كان أسير رابع بحوزة حركة "الجهاد الإسلامي".