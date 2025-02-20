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عربي-دولي

بعد تفجيرات الحافلات.. ما مصير عملية "تبادل الأسرى" السبت؟

Lebanon 24
20-02-2025 | 23:08
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أكدت إسرائيل استمرار تنفيذ عملية تبادل الأسرى والرهائن المقررة السبت، رغم المطالبات بعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ردا على تفجيرات الحافلات في تل أبيب مساء الخميس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، أنه من المتوقع أن تستمر عملية إطلاق سراح الرهائن المقررة السبت كما هو مخطط لها، محذرا من أنه "سيتعامل بحزم مع أي انتهاك من حماس".
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وقد تسلمت إسرائيل الخميس 4 جثث لرهائن من حماس، ومن المقرر أن يتم تسليم 6 رهائن أحياء السبت، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

وطالب عدد من الوزراء الإسرائيليين بعودة القتال في غزة، وعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم السبت، بعد تفجيرات الحافلات، ليلة الخميس.

ومن المقرر الإفراج عن قائمة كبيرة من الأسرى الفلسطينيين يوم السبت بعد إطلاق سراح ستة رهائن أحياء. (ارم نيوز)
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