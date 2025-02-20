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عربي-دولي

دي فانس: أوروبا توشك على التوصل إلى السلام

Lebanon 24
20-02-2025 | 23:17
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أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الخميس، أنّ أوروبا "توشك على التوصل إلى السلام"، مشيدا بعمل الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

وقال دي فانس، في التجمع الكبير للمحافظين في ناشونال هاربور قرب واشنطن: "أعتقد حقا أننا على وشك التوصل إلى السلام في أوروبا، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك بفضل قيادة المكتب البيضاوي".
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وقد التقى وزيرا الخارجية الروسي والأميركي الثلاثاء في المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط 2022.

وأعرب الكثير من الزعماء الأوروبيين عن قلقهم إزاء هذا التقارب وعن خشيتهم من إبرام اتفاق سلام من وراء ظهورهم.

وردا على هذه المخاوف، سأل دي فانس: "كيف ستنتهي هذه الحرب من دون التحدث إلى روسيا؟"، مدافعا عن سياسة ترامب.

وتابع "الأمر بسيط حقا، إنه يريد إنهاء القتل. إنه يريد إحلال سلام دائم في أوروبا. وفي أي مكان تندلع فيه الحرب، سيكون هو رئيس السلام". (العربية)
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