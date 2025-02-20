بعد سلسلة الانفجارات في قرب تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيمات بالضفة ويدفع 3 كتائب إضافية (فيديو)

أكد الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تعزيز القيادة الوسطى العسكرية بثلاث كتائب إضافية، وذلك "بناء على تقييم الوضع الأمني".



وأوضح الجيش في بيان، أنه "يواصل إجراء تقييم متواصل للأوضاع وهو مستعد لتوسيع الأنشطة الهجومية" في الضفة.



وجاء بيان الجيش تزامنا مع اقتحام قوات إسرائيلية مخيم الجلزون وبلدة بيرزيت شمالي رام الله، ومخيمي بيت جبرين والعزه في بيت لحم، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

مصادر محلية: اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله. pic.twitter.com/sGCDJDu9SY — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 21, 2025 Advertisement

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامر للجيش بتنفيذ عملية في الضفة الغربية المحتلة، بعد سلسلة من الانفجارات على حافلات قرب تل أبيب، ليل الخميس، وصفها مكتب نتنياهو بأنها محاولة لشن هجوم واسع.



ولم ترد أنباء عن سقوط مصابين من جراء الانفجارات.



وذكرت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق أن انفجارات وقعت في 3 حافلات فارغة بضاحيتين على مشارف تل أبيب، وأنه تم العثور على 4 عبوات ناسفة.



وقال الجيش في بيان سابق إنه يقدم المساعدة للشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في التحقيقات، وقالت الشرطة إنها تبحث عن مشتبه بهم، وطالبت الجمهور باليقظة والإبلاغ عن أي جسم مشبوه بينما يتم تفتيش حافلات أخرى.





