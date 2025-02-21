متى موعد لقاء ترامب وبوتين؟





وأضاف أن الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما الآن التعاون في مختلف القضايا وتقليل مخاطر المواجهة، مشيرًا إلى أن الصراع في أوكرانيا لا يزال يشكل عقبة.

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ونوّه روبيو، إلى أن الولايات المتحدة وروسيا، يمكنهما العمل على قضايا حيث يمكنهما التوصل إلى اتفاق أو الحد من مخاطر التصعيد المحتمل.



وقال روبيو: "سنختلف في الكثير من الأمور، ولكن يمكننا العمل على الأشياء التي قد نتفق عليها، أو نزيل الصراع في الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهات خطيرة، طالما أن عائق أوكرانيا يقف في الطريق".



وأردف: "روسيا تظل قوة عالمية ذات نفوذ في مناطق رئيسية من العالم، وفي النهاية، سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن روسيا قوة عالمية، وهي منخرطة في سوريا والشرق الأوسط حتى في نصف الكرة الغربي، وبالتأكيد في أوروبا. كما يتعين علينا أن نكون قادرين على إجراء حوار مع الدولة التي تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة النووية التكتيكية وثاني أكبر مخزون من الأسلحة النووية الاستراتيجية، سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن روسيا قوة عالمية ويتعين علينا أن نحافظ على اتصال بها، والخطوة الأولى هي سفارتنا في موسكو، التي بالكاد تعمل".



وأوضح أن التواصل مع روسيا ضروري أيضا من أجل التحقق من نوايا موسكو بشأن إنهاء الصراع الأوكراني. اكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، فقدت الاتصال مع روسيا بطريقة لم تكن موجودة حتى في ذروة الحرب الباردة.وأضاف أن الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما الآن التعاون في مختلف القضايا وتقليل مخاطر المواجهة، مشيرًا إلى أن الصراع في أوكرانيا لا يزال يشكل عقبة.ونوّه روبيو، إلى أن الولايات المتحدة وروسيا، يمكنهما العمل على قضايا حيث يمكنهما التوصل إلى اتفاق أو الحد من مخاطر التصعيد المحتمل.وقال روبيو: "سنختلف في الكثير من الأمور، ولكن يمكننا العمل على الأشياء التي قد نتفق عليها، أو نزيل الصراع في الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهات خطيرة، طالما أن عائق أوكرانيا يقف في الطريق".وأردف: "روسيا تظل قوة عالمية ذات نفوذ في مناطق رئيسية من العالم، وفي النهاية، سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن روسيا قوة عالمية، وهي منخرطة في سوريا والشرق الأوسط حتى في نصف الكرة الغربي، وبالتأكيد في أوروبا. كما يتعين علينا أن نكون قادرين على إجراء حوار مع الدولة التي تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة النووية التكتيكية وثاني أكبر مخزون من الأسلحة النووية الاستراتيجية، سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن روسيا قوة عالمية ويتعين علينا أن نحافظ على اتصال بها، والخطوة الأولى هي سفارتنا في موسكو، التي بالكاد تعمل".وأوضح أن التواصل مع روسيا ضروري أيضا من أجل التحقق من نوايا موسكو بشأن إنهاء الصراع الأوكراني.

وأشار روبيو، إلى أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، ليس له جدول زمني وسيعتمد على التقدم المحرز في حل الصراع في أوكرانيا.



وقال روبيو: "أعتقد أنه عندما يحدث هذا الاجتماع، فسوف نعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكاننا تحقيق أي تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا".



وأضاف أنه لا يعرف متى سيعقد الاجتماع بين الزعيمين.



وتابع أن "الرئيس ترامب غير راضٍ للغاية عن سلوك رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، وفي بعض الحالات، ينسى الناس أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كان له أيضًا خلافات مع زيلينسكي، هناك تقارير عن أنه شتمه عبر الهاتف"، مشيرًا إلى أن بعض تصريحات زيلينسكي تثير انزعاجا في واشنطن.



وأردف روبيو: "ناقشنا معه (زيلينسكي) قضية الموارد المعدنية، واقترحنا التعاون، ووافق، وقال إنه سيعرض الأمر على البرلمان للنظر فيه، وبعد يومين أعلن علنًا رفضه للفكرة، وهذا ليس ما قاله لنا".



وبحسب وزير الخارجية الأميركي، فإن موقف ترامب بشأن أوكرانيا لم يتغير، قائلاً: "عندما نسمع اتهامات بالتضليل بدلاً من الامتنان، فإن ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية للغاية، ترامب ليس من النوع الذي يتسامح مع هذا". (العربية)