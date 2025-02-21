"انتهكت اتفاق التبادل وستدفع الثمن الكامل".. نتنياهو يهدد حماس

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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، بأن حماس ستدفع الثمن الكامل، بسبب عدم إعادة جثة شيري بيباس مع طفليها، واصفا الأمر بالانتهاك القاسي والشرير للاتفاق.وقال نتنياهو: "تنحني دولة إسرائيل حزنا على فقدان طفلين صغيرين، رضيعين بريئين، شقيقين - أريئيل وكفير بيباس ، وعلى عوديد ليبشيتس، أحد مؤسسي كيبوتس نير عوز. تم قتلهم جميعا بوحشية مروعة خلال أسرهم لدى حماس في الأسابيع الأولى من الحرب".وأضاف: "إن وحشية وحوش حماس لا تعرف أي حدود. لم يكتفوا باختطاف الأب يردن بيباس، والأم الشابة شيري، وطفليهما الرضيعين، بل قاموا، بشكل لا يوصف من السخرية، بعدم إعادة شيري مع طفليها الصغيرين، الملائكة الصغار، ووضعوا في التابوت جثة امرأة غزية".وتابع "سنعمل بكل حزم لإعادة شيري إلى الوطن مع جميع مختطفينا الأحياء والأموات على حد سواء وسنضمن أن تدفع حماس الثمن الكامل على هذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة، أنه بعد استكمال عمليات الفحص والتشخيص، تبين أن إحدى الجثث التي سلمتها "حماس" لا تلائم أي أسير إسرائيلي، مشددا على أن الجثة مجهولة الهوية.وقال الجيش في بيان: "بعد استكمال عملية التشخيص في المركز الوطني للطب العدلي بتعاون مع شرطة إسرائيل أبلغ مندوبو جيش الدفاع عائلة بيباس انه تم تشخيص الطفليْن أريئل وكفير بيباس".وأضاف: "وفق تقييم الجهات المعنية المختصة وبناء على المعلومات الاستخبارية المتوفرة والمؤشرات من عملية التشخيص فقد تم قتل أريئل وكفير بيباس بوحشية داخل الأسر في شهر نوفمبر من العام 2023 من قبل الإرهابيين الفلسطينيين".وأشار الجيش إلى أنه "خلال عملية التشخيص تبين أن الجثة الأخرى التي تم تسليمها لا تعود لشيري بيباس ولا تلائم أي مختطف أو مختطفة آخرين"، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بالحديث عن جثة مجهولة الهوية دون تشخيص".وشدد الجيش الإسرائيلي على أن هذا "خرق فاضح لحماس التي التزمت وفق الاتفاق بإعادة أربعة مختطفين.. نطالب حماس بإعادة شيري بيباس مع جميع المخطوفين".واختتم الجيش بيانه قائلا: "نشارك عائلة بيباس حزنها العميق في هذه الساعة العصيبة وسنواصل الجهود لإعادة شيري وجميع المختطفين في أسرع وقت".