14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"سندمر إسرائيل".. إيران تحذر: "الوعد الصادق 3" ستنفذ بالوقت المناسب
Lebanon 24
21-02-2025
|
04:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، أن "عملية الوعد الصادق 3 ستنفذ في الوقت المناسب وبالحجم الكافي والمدى الذي يحقق تدمير إسرائيل وتدمير مدينتي تل أبيب وحيفا".
وأضاف جباري في تصريح لوكالة "مهر" الإيرانية أن "جبهة المقاومة في أعلى درجات جاهزيتها، وأن المرشد خامنئي قد وجه بزيادة مدى الصواريخ".
Advertisement
وفي إطار مناورات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج تحت اسم "الرسول الأعظم" في مدينة بيرجند شرقي إيران، أكد جباري مجدداً على استعداد كافة القوات المسلحة الإيرانية لمواجهة التهديدات.
كما وجه جباري خطاباً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلاً: "لقد حاولت جاهدًا زرع الفتنة في بلادنا الإسلامية، لكن انتفاضة الشعب قضت على مؤامراتك"، مؤكدا أن "10% فقط من القوة العسكرية الإيرانية قد تم عرضها حتى الآن".
وأشار إلى أن "اليمن في ذروة قوته ولا يمكنكم ارتكاب أي خطأ ضده"، كما أكد أن "حزب الله في لبنان، وحماس، والحشد الشعبي في العراق في أعلى درجات الجاهزية، وإذا حاولتم شن أي هجوم على إيران، ستكون كل قواعدكم في المنطقة معرضة للخطر". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
10:54 | 2025-02-20
20/02/2025 10:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مستخدمي ألفا... هذا ما سيحدث بعد منتصف الليل!
Lebanon 24
لجميع مستخدمي ألفا... هذا ما سيحدث بعد منتصف الليل!
14:18 | 2025-02-20
20/02/2025 02:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أين هي العاصفة "آدم"؟ الأب خنيصر يوضح ويكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
Lebanon 24
أين هي العاصفة "آدم"؟ الأب خنيصر يوضح ويكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
02:10 | 2025-02-21
21/02/2025 02:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت بشاحنة.. مصرع ملكة جمال في حادث مأساوي (صورة)
Lebanon 24
اصطدمت بشاحنة.. مصرع ملكة جمال في حادث مأساوي (صورة)
08:03 | 2025-02-20
20/02/2025 08:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض السرطان تمكن من جسده وانتشر.. أنباء عن نقل الفنان العربي الشهير إلى أميركا للعلاج (صورة)
Lebanon 24
مرض السرطان تمكن من جسده وانتشر.. أنباء عن نقل الفنان العربي الشهير إلى أميركا للعلاج (صورة)
00:30 | 2025-02-21
21/02/2025 12:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-02-21
هل يمكن إعادة بناء سوريا؟.. تقرير لـ"Financial Times" يُجيب
05:22 | 2025-02-21
خلال 20 يوماً... صادرات كوريا الجنوبية تتخطى الـ35 مليار دولار
04:23 | 2025-02-21
"اختلطت مع بقايا بشرية أخرى وسط الأنقاض".. حماس ترد على الاتهام الإسرائيلي بشأن رفات شيري بيباس
04:02 | 2025-02-21
حماس ترد على الجامعة العربية: لا تراجع..
04:01 | 2025-02-21
بالفيديو.. هدية غريبة من الرئيس الأرجنتيني لإيلون ماسك
03:47 | 2025-02-21
روسيا تطلق 160 مسيّرة وصاروخين في هجوم ليلا على اوكرانيا
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
21/02/2025 12:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
21/02/2025 12:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
21/02/2025 12:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24