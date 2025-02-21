"سندمر إسرائيل".. إيران تحذر: "الوعد الصادق 3" ستنفذ بالوقت المناسب

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أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، أن "عملية الوعد الصادق 3 ستنفذ في الوقت المناسب وبالحجم الكافي والمدى الذي يحقق تدمير إسرائيل وتدمير مدينتي تل أبيب وحيفا".وأضاف جباري في تصريح لوكالة "مهر" الإيرانية أن "جبهة المقاومة في أعلى درجات جاهزيتها، وأن المرشد خامنئي قد وجه بزيادة مدى الصواريخ".وفي إطار مناورات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج تحت اسم "الرسول الأعظم" في مدينة بيرجند شرقي إيران، أكد جباري مجدداً على استعداد كافة القوات المسلحة الإيرانية لمواجهة التهديدات.كما وجه جباري خطاباً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلاً: "لقد حاولت جاهدًا زرع الفتنة في بلادنا الإسلامية، لكن انتفاضة الشعب قضت على مؤامراتك"، مؤكدا أن "10% فقط من القوة العسكرية الإيرانية قد تم عرضها حتى الآن".وأشار إلى أن "اليمن في ذروة قوته ولا يمكنكم ارتكاب أي خطأ ضده"، كما أكد أن "حزب الله في لبنان، وحماس، والحشد الشعبي في العراق في أعلى درجات الجاهزية، وإذا حاولتم شن أي هجوم على إيران، ستكون كل قواعدكم في المنطقة معرضة للخطر". (روسيا اليوم)