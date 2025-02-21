ألمانيا.. اعتقال شاب يشتبه في تخطيطه للهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين

Advertisement

اعتقلت السلطات الألمانية شابا يبلغ من العمر 18 عاما يشتبه في تخطيطه للهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين.وقالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت شابا يبلغ من العمر 18 عاما يشتبه في تخطيطه لهجوم "بدوافع سياسية" في برلين.وقالت الشرطة والمدعون العامون في بيان إن الشاب اعتقل في وقت متأخر من يوم الخميس في ولاية براندنبورغ الشرقية التي تحيط ببرلين.وأضافت أن المشتبه به مثل أمام المحكمة يوم الجمعة وتم إيقافه رهن الاحتجاز.ولم تقدم السلطات أي معلومات إضافية حول خطة الهجوم المزعومة.وصرح مسؤولون بأن شرطة مكافحة الشغب وضباطا متخصصين شاركوا في عملية الاعتقال، التي جاءت بعد ورود معلومات.وأشاروا إلى أنه "لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل حول الخلفية والدوافع في الوقت الراهن لحماية التحقيق".وبحسب التحقيقات التي أجريت حتى الآن، فإن الشاب لم يكن معروفا لدى الشرطة بارتكاب جرائم جنائية سابقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).جدير بالذكر أن الشرطة في ألمانيا وضعت نفسها في حالة تأهب قصوى قبل الانتخابات الفيدرالية المقررة يوم الأحد وبعد عدة هجمات مميتة، كان آخرها عملية دهس نفذها أفغاني بميونخ في وقت سابق من هذا الشهر. (روسيا اليوم)