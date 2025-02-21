بعد وقف إطلاق النار.. إليكم عدد الشهداء في غزة

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الجيش خرق الاتفاق 350 مرة أبرزها منع وإعاقة تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني.والخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى48319 شخصا منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الاول 2023.