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عربي-دولي

بعد وقف إطلاق النار.. إليكم عدد الشهداء في غزة

Lebanon 24
21-02-2025 | 13:45
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قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، يوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي قتل 100 فلسطيني وأصاب 820 آخرين في القطاع منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الجيش خرق الاتفاق 350 مرة أبرزها منع وإعاقة تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني.
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والخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى48319 شخصا منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الاول 2023.
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