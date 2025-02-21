لمدة أسبوعين.. السفارة الأميركية في إسرائيل تُحذر موظفيها من هذا الأمر

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وكانت ثلاث عبوات ناسفة قد انفجرت داخل حافلات في مدينة بات يام، بينما تم العثور على عبوة أخرى في مدينة حولون قبل أن تنفجر. ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات جراء هذه الحوادث.